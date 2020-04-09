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Дезинфекция техники и использование одноразовой посуды: как борются с коронавирусом на передовой

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 16:03
Дезинфекция техники и использование одноразовой посуды: как борются с коронавирусом на передовой
Фото: Сергей Наєв (facebook.com/11 Отдельная бригада сухопутных войск ВСУ)

На блокпостах размещены подразделения РХБ-защиты

На передовой для борьбы с коронавирусом на блокпостах дезинфицируют технику, военные используют средства индивидуальной защиты, пьют воду из бутылок и питаются из одноразовой посуды. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью ВВС.

В частности, на блокпостах размещены подразделения РХБ-защиты (радиационный, химический, биологический защит), которые дезинфицируют всю технику, которая проезжает через посты - и военную и гражданскую.

"В первую очередь обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками: поручни, ручки, двери, окна, люки, и тому подобное", - сказал Сергей Наев.

По его словам, на передовой обрабатывают блиндажи, а военным выдают индивидуальные средства защиты и бутилированную воду. Пользуются бойцы одноразовой посудой, что специально доставляют на фронт.

Напомним, сегодня, 9 апреля, у военнослужащего Васильковского гарнизона и военного одной из частей Мелитополя обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19. Диагноз COVID-19 женщине подтвердили 6 апреля.

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