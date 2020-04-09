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Дезінфекція техніки та використання одноразового посуду: як борються з коронавірусом на передовій

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 16:03
Дезінфекція техніки та використання одноразового посуду: як борються з коронавірусом на передовій
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/11 Окрема бригада сухопутних військ ЗСУ)

На блокпостах розміщені підрозділи РХБ-захисту

На передовій для боротьби з коронавірусом на блокпостах дезінфікують техніку, військові використовують засоби індивідуального захисту, п’ють воду з пляшок та харчуються з одноразового посуду. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв’ю ВВС.

Зокрема, на блокпостах розміщені підрозділи РХБ-захисту (радіаційний, хімічний, біологічний захист), які дезінфікують всю техніку, яка проїжджає через пости - і військову і цивільну.

"Насамперед обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками: поручні, ручки, двері, вікна, люки, тощо", - сказав Сергій Наєв.

За його словами, на передовій обробляють бліндажі, а військовим видають індивідуальні засоби захисту і бутильовану воду. Користуватися бійці мають одноразовим посудом, що спеціально доставляють на фронт.

Нагадаємо, сьогодні, 9 квітня, у військовослужбовця Васильківського гарнізону та військового однієї з частин Мелітополя виявили коронавірус.

Раніше повідомлялось, що у Збройних силах України зафіксували першу смерть через коронавірус COVID-19. Діагноз COVID-19 жінці підтвердили 6 квітня.

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