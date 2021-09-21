Дежбюджет и карантинные изменения: что сегодня рассмотрят в Раде
Фото: Верховной раде представят госбюджет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 21 сентября, Верховная рада собирается на пленарное заседание. Депутатам представят проект закона О государственном бюджете Украины на 2022 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.
Заседание начнется в 10:00 с объявлений заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций и групп.
Также ожидается, что министр финансов Сергей Марченко представит проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
Далее народные избранники планируют рассмотреть такие законопроекты:
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина (повторное первое чтение)
- о внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (второе чтение)
- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции трудовых отношений (проект Кабмина, первое чтение)
- о внесении изменений в статью 5 Закона Украины “О гуманитарной помощи” (второе чтение)
- О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" (первое чтение)