Держбюджет та карантинні зміни: що сьогодні розглянуть у Раді
Фото: Верховній раді представлять держбюджет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 21 вересня, Верховна рада збирається на пленарне засідання. Депутатам представлять проект закону про державний бюджет України на 2022 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.
Засідання почнеться о 10:00 з оголошень заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп.
Також очікується, що міністр фінансів Сергій Марченко представить проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік.
Далі народні обранці планують розглянути такі законопроекти:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (повторне перше читання)
- про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу (друге читання)
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин (проект Кабміну, перше читання)
- про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу” (друге читання)
- про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (перше читання)