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Действующий президент Вучич лидирует на выборах в Сербии

Фото: президент Сербии Александр Вучич (facebook.com/vucicaleksandar)
Автор: Роман Мирончук

Действующий президент Сербии Александр Вучич может победить на президентских выборах в воскресенье, 3 апреля, и пойти на второй срок. Согласно прогнозу социологических служб Ipsos и CeSID, он наберет 59,8% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По прогнозам Ipsos и CeSID, в парламентских выборах Сербская прогрессивная партия Вучича должна занять первое место с 43,6% голосов.

Оппозиционный альянс "Единство ради победы" отстал от них, набрав 12,9% голосов.

Поскольку Сербская прогрессивная партия Вучича, скорее всего, не сможет получить достаточно мест в парламенте из 250 человек, чтобы править в одиночку, ей придется искать партнеров по коалиции.

Социалистическая партия Сербии, давний союзник Сербской прогрессивной партии, и вероятный партнер по коалиции, занимает третье место с 11,6% голосов.

По данным Государственной избирательной комиссии, явка по подсчету 7,7% избирателей составила 58,54%.

Вучич баллотировался на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность, как раз в тот момент, когда Россия вторглась в Украину, из-за чего Запад оказал давление на Сербию, заставив ее выбирать между традиционными связями с Москвой и стремлением вступить в Европейский союз.

Напомним, на парламентских выборах в Венгрии правящая партия Виктора Орбана "Фидес" лидирует с большим отрывом.

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СербияПрезидентские выборы