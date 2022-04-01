На "нового мэра" Бердянска завели дело. Подозревают в коллаборационизме
Украинские правоохранительные органы завели уголовное дело на некоего Александра Сауленко, который провозгласил себя "мэром" оккупированного Бердянска. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина после оккупации Бердянска добровольно согласился на предложение российской военной администрации и взял на себя функции "исполняющего обязанности мэра".
О своем назначении на должность, созданную в незаконных органах власти, Сауленко сообщил в видеообращении, пренебрегая при этом положениями Конституции Украины и нарушая право жителей Бердянска на свободное волеизъявление во время выборов.
Напомним, ранее сообщалось, что заместителю главы Бердянской районной государственной администрации (РГА) сообщили о подозрении в госизмене.
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