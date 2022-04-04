Чинний президент Вучич лідирує на виборах у Сербії

За прогнозами Ipsos і CeSID, в парламентських виборах Сербська прогресивна партія Вучича повинна посісти перше місце з 43,6% голосів.

Опозиційний альянс "Єдність заради перемоги" відстає від них, набравши 12,9% голосів.

Оскільки Сербська прогресивна партія Вучича, швидше за все, не зможе отримати достатньо місць у парламенті з 250 осіб, щоб правити поодинці, їй доведеться шукати партнерів по коаліції.

Соціалістична партія Сербії, давній союзник Сербської прогресивної партії, і ймовірний партнер по коаліції, займає третє місце з 11,6% голосів.

За даними Державної виборчої комісії, явка за підрахунком 7,7% виборців склала 58,54%.

Вучич балотувався на другий п'ятирічний термін, обіцяючи мир і стабільність, якраз в той момент, коли Росія вторглася в Україну, через що Захід чинив тиск на Сербію, змусивши її вибирати між традиційними зв'язками з Москвою і прагненням вступити в Європейський союз.