Чинний президент Вучич лідирує на виборах у Сербії

Чинний президент Сербії Олександр Вучич може перемогти на президентських виборах у неділю, 3 квітня, і піти на другий термін. Згідно з прогнозом соціологічних служб Ipsos і CeSID, він набере 59,8% голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За прогнозами Ipsos і CeSID, в парламентських виборах Сербська прогресивна партія Вучича повинна посісти перше місце з 43,6% голосів.
Опозиційний альянс "Єдність заради перемоги" відстає від них, набравши 12,9% голосів.
Оскільки Сербська прогресивна партія Вучича, швидше за все, не зможе отримати достатньо місць у парламенті з 250 осіб, щоб правити поодинці, їй доведеться шукати партнерів по коаліції.
Соціалістична партія Сербії, давній союзник Сербської прогресивної партії, і ймовірний партнер по коаліції, займає третє місце з 11,6% голосів.
За даними Державної виборчої комісії, явка за підрахунком 7,7% виборців склала 58,54%.
Вучич балотувався на другий п'ятирічний термін, обіцяючи мир і стабільність, якраз в той момент, коли Росія вторглася в Україну, через що Захід чинив тиск на Сербію, змусивши її вибирати між традиційними зв'язками з Москвою і прагненням вступити в Європейський союз.
Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині правляча партія Віктора Орбана "Фідес" лідирує з великим відривом.
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