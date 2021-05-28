Действующий президент Сирии снова победил на выборах
Президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства. Он якобы набрал более 95% голосов.
Об этом объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает агентство SANA.
Согласно голосованию, за Асада якобы проголосовали 13,5 млн человек. Кандидат от оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла получили 3,3 и 1,5% голосов соответственно.
По данным спикера, всего в выборах участвовали 14,2 млн сирийцев, явка составила 78%.
Асад был избран на еще один семилетний срок. Он занимает пост президента с 2000 года.
Выборы в Сирии прошли 26 мая, в этот день работало более 12 тысячи избирательных участков.
Напомним, министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. Они должны состояться 26 мая.
Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.