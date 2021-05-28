Действующий президент Сирии снова победил на выборах

Согласно голосованию, за Асада якобы проголосовали 13,5 млн человек. Кандидат от оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла получили 3,3 и 1,5% голосов соответственно.



По данным спикера, всего в выборах участвовали 14,2 млн сирийцев, явка составила 78%.

Асад был избран на еще один семилетний срок. Он занимает пост президента с 2000 года.



Выборы в Сирии прошли 26 мая, в этот день работало более 12 тысячи избирательных участков.