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Действующий президент Сирии снова победил на выборах

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Сирия, Пятница 28 мая 2021 02:26
Действующий президент Сирии снова победил на выборах Фото: Президент Сирии Башар Асад (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства. Он якобы набрал более 95% голосов.

Об этом объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает агентство SANA.

Согласно голосованию, за Асада якобы проголосовали 13,5 млн человек. Кандидат от оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла получили 3,3 и 1,5% голосов соответственно.

По данным спикера, всего в выборах участвовали 14,2 млн сирийцев, явка составила 78%.

Асад был избран на еще один семилетний срок. Он занимает пост президента с 2000 года.

Выборы в Сирии прошли 26 мая, в этот день работало более 12 тысячи избирательных участков.

Напомним, министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. Они должны состояться 26 мая.

Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.

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