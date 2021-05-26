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Главы МИД ряда стран призвали не признавать выборы президента в Сирии

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Лондон, Среда 26 мая 2021 00:42
Главы МИД ряда стран призвали не признавать выборы президента в Сирии Фото: Башар Асад, президент Сирии (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. Они должны состояться 26 мая.

Заявление опубликовано на сайте британского МИД.

Главы МИД заявили, что осуждают решение президента Сирии Башара Асада о проведении президентских выборов.

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни справедливыми", - сказано в тексте.

Также министры подчеркнули, что призывают международное сообщество безоговорочно отвергнуть попытку режима Асада восстановить легитимность без прекращения серьезных нарушений прав человека и конструктивного участия в процессе по прекращению конфликта при содействии ООН.

Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.

Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.

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