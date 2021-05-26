Главы МИД ряда стран призвали не признавать выборы президента в Сирии
Министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. Они должны состояться 26 мая.
Заявление опубликовано на сайте британского МИД.
Главы МИД заявили, что осуждают решение президента Сирии Башара Асада о проведении президентских выборов.
"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни справедливыми", - сказано в тексте.
Также министры подчеркнули, что призывают международное сообщество безоговорочно отвергнуть попытку режима Асада восстановить легитимность без прекращения серьезных нарушений прав человека и конструктивного участия в процессе по прекращению конфликта при содействии ООН.
Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.
Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.