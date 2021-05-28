Чинний президент Сирії знову переміг на виборах

Згідно з голосуванням, за Асада нібито проголосували 13,5 млн осіб. Кандидат від опозиції Махмуд Мараї і колишній депутат від Соціалістичної партії Абдулла Саллум Абдулла отримали 3,3 і 1,5% голосів відповідно.



За даними спікера, всього у виборах брали участь 14,2 млн сирійців, явка склала 78%.

Асад був обраний на ще один семирічний термін. Він займає пост президента з 2000 року.



Вибори в Сирії пройшли 26 травня, в цей день працювало понад 12 тисячі виборчих дільниць.