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Чинний президент Сирії знову переміг на виборах

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Сирія, П'ятниця 28 травня 2021 02:26
Чинний президент Сирії знову переміг на виборах Фото: Президент Сирії Башар Асад (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Президент Сирії Башар Асад переміг на виборах глави держави. Він нібито набрав понад 95% голосів.

Про це оголосив спікер сирійського парламенту Хаммуда Саббаг, передає агентство SANA.

Згідно з голосуванням, за Асада нібито проголосували 13,5 млн осіб. Кандидат від опозиції Махмуд Мараї і колишній депутат від Соціалістичної партії Абдулла Саллум Абдулла отримали 3,3 і 1,5% голосів відповідно.

За даними спікера, всього у виборах брали участь 14,2 млн сирійців, явка склала 78%.

Асад був обраний на ще один семирічний термін. Він займає пост президента з 2000 року.

Вибори в Сирії пройшли 26 травня, в цей день працювало понад 12 тисячі виборчих дільниць.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Великої Британії, США, ФРН, Франції та Італії закликали міжнародну спільноту не визнавати майбутні президентські вибори в Сирії. Вони мають відбутися 26 травня.

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.

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