Действующий аэропорт Триполи приостановил работу после удара

В Ливии контролирующее правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем приняло решение о закрытии международного аэропорта Митига, расположенного к востоку от ливийской столицы. Об этом сообщает Daily Star.

Кроме того, источник турецкой газеты Dailsy Sabah утверждает, что ни одна из сторон продолжающегося в Ливии конфликта не взяла на себя ответственность за удар, повредивший ВПП аэропорта. Жертв в результате удара не было.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был нанесен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Кроме того, в результате вооруженного конфликта в Ливии, начиная с 4 апреля текущего года, погибли 35 человек.

Кроме того, в ООН заявили, что более 2,8 тыс. человек покинули пригороды столицы Ливии Триполи в результате наступления ливийской армии под руководством маршала Халифы Хафтара.