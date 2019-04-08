Діючий аеропорт Тріполі припинив роботу після удару

В Лівії уряд національної єдності на чолі з прем'єр-міністром Фаізом Сараджем прийняв рішення про закриття міжнародного аеропорту "Мітіга", розташованого на схід від лівійської столиці. Про це повідомляє Daily Star.

Крім того, джерело турецької газети Dailsy Sabah стверджує, що жодна зі сторін триваючого конфлікту в Лівії не взяла на себе відповідальність за удар, пошкодив ЗПС аеропорту. Жертв в результаті удару не було.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військово-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Крім того, результаті збройного конфлікту в Лівії, починаючи з 4 квітня поточного року, загинули 35 людей.

Крім того, в ООН заявили, що більше 2,8 тис. осіб покинули передмістя столиці Лівії Тріполі в результаті настання лівійської армії під керівництвом маршала Халіфи Хафтара.