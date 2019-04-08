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ВВС Ливии нанесли авиаудар по аэродрому недалеко от Триполи

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 02:47
ВВС Ливии нанесли авиаудар по аэродрому недалеко от Триполи
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Авиаудар нанесли по аэродрому военной базы Эль-Ватыя

Самолет Военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авиаудар к юго-западу от Триполи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Как сообщается, авиаудар нанесли по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Так, генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

До этого ВВС ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара атаковали позиции ПНС. Войска захватили международный аэропорт Триполи, однако подконтрольные премьер-министру Фаизу Сараджу силы это опровергли.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара на Триполи погибли более 20 человек.

Как писало РБК-Украина, иностранные компании и организации начали проводить эвакуацию своего персонала из Ливии с начала наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара на столицу страны Триполи. В ближайшее время ООН должна провести эвакуацию из Ливии части своего персонала.

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