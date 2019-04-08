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Пригороды Триполи покинули более 2,8 тыс. человек, - ООН

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 17:36
Пригороды Триполи покинули более 2,8 тыс. человек, - ООН
Иллюстративное фото (twitter.com/ItalianPolitics)

Военные столкновения в городе мешают аварийно-спасательным службам оказывать помощь населению

Более 2,8 тыс. человек покинули пригороды столицы Ливии Триполи в результате наступления ливийской армии под руководством маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает гуманитарный координатор ООН по Ливии Мария до Валле Рибейро, военные столкновения в городе мешают аварийно-спасательным службам оказывать помощь населению, а также вызвали повреждения сетей электроснабжения.

"Насилие, спровоцированное ливийским командующим, угрожает разжечь гражданскую войну в масштабах восстания 2011 года, которое свергло и убило давнего диктатора Муаммара Каддафи", - заявила Мария до Валле Рибейро.

Рибейро предупредила, что эскалация насилия усугубляет положение мигрантов, которые находятся в местах заключения в Триполи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был нанесен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Кроме того, в результате вооруженного конфликта в Ливии, начиная с 4 апреля текущего года, погибли 35 человек.  

 

 

 

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