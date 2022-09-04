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Действует как враг России. Медведев обвинил Германию в гибридной войне

Новина українською →
Россия, Воскресенье 04 сентября 2022 14:54
Действует как враг России. Медведев обвинил Германию в гибридной войне Фото: заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Германия объявила России гибридную войну и действует как ее враг. Именно поэтому у ФРГ проблемы с газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

"Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну", - сказал он, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

По мнению Медведева, Германия действует как враг России.

"И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом", - добавил он.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия является ненадежным партнером в поставках энергоресурсов. Он считает, что Германия сможет пережить эту зиму.

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Дмитрий Медведев Российская Федерация
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