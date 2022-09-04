Діє як ворог Росії. Медведєв звинуватив Німеччину у гібридній війні

Німеччина оголосила Росії гібридну війну та діє як її ворог. Саме тому ФРН має проблеми з газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

"Німеччина: а) недружня країна; б) ввела санкції проти всієї економіки Росії та її громадян; в) постачає Україні летальну зброю, спрямовану проти наших Збройних сил. Іншими словами, оголосила Росії гібридну війну", - сказав він, коментуючи слова німецького канцлера Олафа Шольца, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв.

На думку Медведєва, Німеччина діє як ворог Росії.

"І цей дядечко дивується, що у німців якісь дрібні проблеми з газом", - додав він.