Все действия Украины в ответ на вторжение России морально и юридически оправданы, - Подоляк

Россия уже 51-й жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия начала жестокую неспровоцированную войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в Twittwer .

"Именно Россия начала неспровоцированную войну на чужой территории. С массовыми преднамеренными убийствами мирного населения и масштабным разрушением гражданской инфраструктуры. Поэтому любые действия в ответ Украины есть как морально, так и юридически абсолютно оправданными", - написал он.

Подоляк добавил, что любые действия Украины в ответ на вторжение России оправданы.

По его словам, российские войска жестоко убивают мирное население и разрушают гражданскую инфраструктуру.

Ранее Подоляк заявлял, что Украина не позволит отменить санкции против России по щелчку пальцев.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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