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Усі дії України у відповідь на вторгнення Росії морально та юридично виправдані, - Подоляк

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П'ятниця 15 квітня 2022 20:54
Усі дії України у відповідь на вторгнення Росії морально та юридично виправдані, - Подоляк Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 51-й жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія розпочала жорстоку неспровоковану війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Twittwer.

За його словами, російські війська жорстоко вбивають мирне населення та руйнують цивільну інфраструктуру.

Подоляк додав, що будь-які дії України у відповідь на вторгнення Росії є виправданими.

"Саме Росія розпочала неспровоковану війну на чужій території. З масовими навмисними вбивствами мирного населення та масштабним руйнуванням цивільної інфраструктури. Тому будь-які дії у відповідь України є як морально, так і юридично абсолютно виправданими", - написав він.

Раніше Подоляк заявляв, що Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії за клацанням пальців.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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