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Действия РФ в Крыму требуют адекватной реакции и усиления санкций ЕС, - Порошенко

НовостиПолитика    15.06.2018 - 21:06
Фото: встреча с делегацией ЕС (president.gov.ua)
Фото: встреча с делегацией ЕС (president.gov.ua)

Порошенко встретился с делегацией комитета ЕС по политике безопасности и призвал усилить санкции против РФ

Строительство Российской Федерацией (РФ) Керченского моста в оккупированном Крыму, блокирование части Азовского моря для украинских судов, задержания украинских граждан требуют адекватной реакции и усиление санкций. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с делегацией комитета ЕС по политике безопасности, передает пресс-служба президента.

"Глава государства подчеркнул, что такие действия РФ требуют адекватной реакции и отметил важность продолжения и усиления крымского пакета санкций против РФ", - говорится в сообщении.

"Президент Украины призвал государства-члены ЕС усилить давление на Кремль для скорейшего освобождения украинских политических заключенных и заложников", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что делегация находится с визитом в Украине по приглашению Порошенко. Во время встречи сторонами детально обсуждалась ситуация безопасности в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты недавней встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, состоянии выполнения минских договоренностей, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, делегаты подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере Совместной внешней политики и безопасности, в том числе в части противодействия гибридным угрозам, кибератакам, вмешательство в избирательные процессы.

"Глава государства поблагодарил за визит делегации комитета ЕС в Украину для ознакомления с реальной ситуацией на Донбассе, что имеет особенно важное значение в свете очередного пересмотра санкций ЕС в отношении РФ в июне и июле текущего года и подготовки к проведению Двадцатого саммита Украина - ЕС в Брюсселе 9 июля 2018 года", - отметили в пресс-службе

Напомним, ранее Порошенко в пятницу, 15 июня, провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского союза.

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Теги публикации: Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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