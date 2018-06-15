Порошенко зустрівся з послами країн G7 та Євросоюзу

Сторони обговорили результати зустрічі лідерів країн Великої сімки

Президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 15 червня, провів зустріч з послами країн Великої сімки (G7) та Європейського союзу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зазначається, що сторони обговорили результати зустрічі лідерів країн Великої сімки, яка відбулась 8-9 червня у Канаді, в частині підтримки України.

"Глава держави наголосив, що єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією є дуже важливою", - йдеться у повідомленні.

Питання українських політичних в'язнів та осіб, яких незаконно утримують в Росії, стало одним з ключових під час моєї зустрічі з послами країн G7 та ЄС. Наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для їх якнайшвидшого звільнення pic.twitter.com/kXKHzZhvWU — Петро Порошенко (@poroshenko) June 15, 2018

Також особливу увагу під час зустрічі приділили питанню українських політичних в'язнів у Росії, Порошенко відзначив важливість міжнародної підтримки у цьому контексті.

Крім того, президент повідомив про набуття чинності закону про антикорупційний суд та про те, що документ на сьогодні направлено до Вищої ради правосуддя.

Обговорили сторони і прогрес України на шляху реформування сектору національної безпеки. Важливу увагу також надано забезпеченню енергетичної безпеки України та ЄС.

"Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна - ЄС та Україна - НАТО у Брюсселі у липні цього року", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні також Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої сторони обговорили підготовку до саміту Україна - Європейський союз, що відбудеться 9 липня у Брюсселі.