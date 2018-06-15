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Дії РФ у Криму потребують адекватної реакції та посилення санкцій ЄС, - Порошенко

НовиниПолітика    15.06.2018 - 21:06
Фото: зустріч з делегацією ЄС (president.gov.ua)
Фото: зустріч з делегацією ЄС (president.gov.ua)

Порошенко зустрівся з делегацією політико-безпекового комітету ЄС та закликав посилити санкції проти РФ

Будівництво Російської Федерацією (РФ) Керченського мосту в окупованому Криму, блокування частини Азовського моря для українських суден, затримання українських громадян потребують адекватної реакції та посилення санкцій. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією політико-безпекового комітету ЄС, передає прес-служба президента.

"Глава держави наголосив, що такі дії РФ потребують адекватної реакції та підкреслив  важливість продовження та посилення кримського пакету санкцій проти РФ", - йдеться у повідомленні.

"Президент України закликав держави-члени ЄС посилити тиск на Кремль для якнайшвидшого звільнення українських політичних в’язнів та заручників", - додали в прес-службі.

Зазначається, що делегація перебуває з візитом в Україні на запрошення Порошенка. Під час зустрічі сторонами детально обговорювалася безпекова ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил, результати нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі, стан виконання мінських домовленостей, а також перспективи розгортання миротворчої місії ООН в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Крім того, делегати підтвердили готовність до подальшого поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики, зокрема в частині протидії гібридним загрозам, кібератакам, втручанню у виборчі процеси.

"Глава держави подякував за візит делегації політико-безпекового комітету ЄС в Україну для ознайомлення із реальною ситуацією на Донбасі, що має особливо важливе значення у світлі чергового перегляду санкцій ЄС щодо РФ у червні та липні поточного року та підготовки до проведення Двадцятого саміту Україна - ЄС у Брюсселі 9 липня 2018 року", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше Порошенко у п'ятницю,  15 червня, провів зустріч з послами країн Великої сімки (G7) та Європейського союзу.

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Теги публікації: Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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