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Действия правоохранителей срывают подготовку к приватизации, - ОГХК

Киев, Четверг 14 января 2021 18:57
Действия правоохранителей срывают подготовку к приватизации, - ОГХК
Фото: ОГХК (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В руководстве АО "Объединенная горно-химическая компания" прокомментировали обыски, которые произошли сегодня утром на предприятиях компании, назвав их попыткой срыва подготовки ОГХК к процедуре приватизации, запланированной на І квартал 2021 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Менеджмент ОГХК считает безосновательными обвинения правоохранителей о незаконных поставках компанией титанового сырья на территорию оккупированного Крыма. Хозяйственная деятельность компании полностью соответствует требованиям украинского законодательства, а также направлена на выполнение стратегических задач по развитию национальной экономики.

В руководстве АО "ОГХК" связывают нынешние обыски с эффективным противодействием менеджмента компании существующим коррупционным схемам, а также позитивными финансовым результатами. В частности, показатель чистой прибыли ОГХК в 2020 году вырос в 6 раз и составил 600 млн гривен.

Таким образом, действия силовых органов блокируют подготовку ОГХК к процедуре приватизации, запланированную на І квартал 2021 года.

Приватизация компании обещает стать крупнейшей подобной сделкой после продажи металлургического комбината "Криворожсталь" в 2006 году. О своем интересе участвовать в приватизационном аукционе высказались 16 крупных международных компаний.

Отмечается что это уже не первая попытка препятствовать процедуре приватизации ОГХК. В августе 2020 года злоумышленники попытались сорвать выполнение контракта с американским холдингом Chemours по поставке титанового сырья, высыпав ильменитовый концентрат из 10 вагонов украинской компании.

Напомним, в состав государственного АО “Объединенная горно-химическая компания” входят мощности Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. Компания является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов кампании большой приватизации в 2021 году. Приватизация компании предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

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