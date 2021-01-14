Дії правоохоронців зривають підготовку до приватизації, - ОГХК

Фото: ОГХК (з відкритих джерел)

В керівництві АО "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" прокоментували обшуки, які сталися сьогодні вранці на підприємствах компанії, назвавши їх спробою зриву підготовки ОГХК до процедури приватизації, запланованої на І квартал 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті компанії.

Менеджмент ОГХК вважає безпідставними звинувачення правоохоронців про незаконні постачання компанією титанової сировини на територію окупованого Криму. Господарська діяльність компанії повністю відповідає вимогам українського законодавства, а також спрямована на виконання стратегічних завдань розвитку національної економіки.

В керівництві АТ "ОГХК" пов'язують нинішні обшуки з ефективною протидією менеджменту компанії існуючим корупційним схемам, а також позитивними фінансовими результатами. Зокрема, показник чистого прибутку ОГХК у 2020 році зріс в 6 разів і склав 600 млн гривень.

Таким чином, дії силових органів блокують підготовку ОГХК до процедури приватизації, заплановану на І квартал 2021 року.

Приватизація компанії обіцяє стати найбільшою подібною операцією після продажу металургійного комбінату "Криворіжсталь" у 2006 році. Про свою зацікавленість брати участь у приватизаційному аукціоні висловилися 16 великих міжнародних компаній.

Зазначається, що це вже не перша спроба перешкоджати процедурі приватизації ОГХК. У серпні 2020 року зловмисники спробували зірвати виконання контракту з американським холдингом Chemours з постачання титанової сировини, висипавши ільменітовий концентрат з 10 вагонів української компанії.

Нагадаємо, до складу державного АО "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" входять потужності Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Компанія є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі.

ОГХК входить в перелік об'єктів кампанії великої приватизації у 2021 році. Приватизація компанії передбачена положеннями Меморандуму про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом.