Действия Минюста в деле Суркисов против ПриватБанка станут основанием обращения в ЕСПЧ, - юрист

Принятие закона, который сделает невозможным исполнение окончательного судебного решения, равноценно отмене такого решения, что является безусловным основанием для обращения в ЕСПЧ с жалобой на произвольное лишение права собственности.

Об этом заявил партнер ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Назар Кульчицкий в блоге на "Экономической правде", комментируя инициативу Министерства юстиции Украины в деле братьев Суркисов против ПриватБанка.

"По результатом такого рассмотрения Европейский суд может обязать Украину не только заплатить 350 млн долларов, но и компенсацию убытков, нанесенных такими действиями государства. Независимо от того, каким будет результат рассмотрения этого дела, представители госорганов сделали достаточно для того, чтобы поставить его под сомнение", - отмечает юрист.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку. Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Одновременно Министр юстиции Украины обратился к Верховной раде с требованием немедленно запретить взимание денег по делу ПриватБанка.

Уже на следующий день народный депутат Юрий Камельчук зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте.

9 сентября Верховный суд остановил взыскание 350 млн долларов с ПриватБанка в пользу Суркисов. Взыскание не произойдет, пока решения судов будут обжаловаться в кассационных инстанциях.