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Малюська просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка

Киев, Пятница 04 сентября 2020 19:20
Малюська просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка
Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр юстиции Украины обратился к Верховной раде с требованием немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка. Дело касается депозитов оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, на сумму около 10 млрд гривен.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Министерство юстиции подготовило законопроект, который запрещает взимать средства из банка по решению суда.

"Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в наиболее сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - подчеркнул он.

Малюська просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка

Фото: законопроект Минюста (facebook.com Денис Малюська)

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, и разрешил принудительное взыскание средств с государственного ПриватБанка.

После этого Малюська заявил о намерении подать жалобу в Высший совет правосудия на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принимал решение по делу ПриватБанка.

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