Дії Мін'юсту у справі Суркісів проти ПриватБанку стануть підставою звернення у ЄСПЛ, - юрист

Прийняття закону, котрий унеможливить виконання остаточного судового рішення, рівноцінне скасуванню такого рішення, що є безумовною підставою для звернення до ЄСПЛ зі скаргою на свавільне позбавлення права власності.

Про це заявив партнер ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" Назар Кульчицький у блозі на "Економічній правді", коментуючи ініціативу Міністерства юстиції України у справі братів Суркісів проти ПриватБанку.

"За результатом такого розгляду Європейський суд може зобов’язати Україну не тільки сплатити 350 млн доларів, а й компенсацію збитків, завданих такими діями держави. Незалежно від того, яким буде результат розгляду цієї справи, представники держорганів зробили достатньо для того, щоб поставити його під сумнів", - зазначає юрист.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський районний суд Києва задовольнив позов британських компаній, що пов'язані з сім'єю Суркісів, до державного ПриватБанку. Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Водночас Міністр юстиції України звернувся до Верховної ради з вимогою негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку.

Вже наступного дня народний депутат Юрій Камельчук зареєстрував відповідний законопроект у парламенті.

9 вересня Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку на користь Суркісів. Стягнення не відбудеться, поки рішення судів оскаржуються у касаційних інстанціях.