"Действия Беларуси будут иметь последствия": премьер Британии отреагировал на видео с Протасевичем

Видео с задержанным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, где он "дает признательные показания", вызывает беспокойство. Действия властей Беларуси будут иметь последствия.
Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Видео Романа Протасевича вызывает глубокие переживания. Как журналист и страстный сторонник свободы слова я призываю к его немедленному освобождению. Действия Беларуси будут иметь последствия", - написал Джонсон.
В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь привлекла истребитель.
Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.
Вечером 24 мая белорусские СМИ распространили видео с Романом Протасевичем, где он "дает признательные показания" по делу, которое против него возбудили в Беларуси.
Ранее мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. В то же время белорусское Министерство внутренних дел заявило, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.