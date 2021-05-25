"Действия Беларуси будут иметь последствия": премьер Британии отреагировал на видео с Протасевичем

Видео с задержанным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, где он " дает признательные показания ", вызывает беспокойство. Действия властей Беларуси будут иметь последствия.

Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Видео Романа Протасевича вызывает глубокие переживания. Как журналист и страстный сторонник свободы слова я призываю к его немедленному освобождению. Действия Беларуси будут иметь последствия", - написал Джонсон.

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом Беларусь привлекла истребитель.

Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.

Вечером 24 мая белорусские СМИ распространили видео с Романом Протасевичем, где он "дает признательные показания" по делу, которое против него возбудили в Беларуси.

Ранее мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. В то же время белорусское Министерство внутренних дел заявило, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.