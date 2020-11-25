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Действие удостоверений чернобыльцев продлили на один год

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил срок проведения замены удостоверений лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. Старые удостоверения будут действовать до конца 2021 года.

Постановление Кабмина принято во время заседания правительства 25 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, 2018 году правительство решило провести до 1 января 2021 года замену удостоверений пострадавшим лицам в связи с утверждением их новых образцов.

На сегодня комиссиями по определению статуса лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, и других категорий граждан, проведена замена удостоверений около 70% от общего количества пострадавших.

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В то же время работа комиссий замедлилась из-за карантинных мер, введенных в Украине из-за распространение COVID-19.

"Учитывая указанное, возникла необходимость продлить срок проведения замены удостоверений до 01.01.2022, что позволит областным, Киевской городской государственным администрациям выполнить определенные задачи в полном объеме и не вызовет социального напряжения", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, в июне в Украине упростили государственную регистрацию для чернобыльцев. Верховная рада приняла соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в январе Раде рекомендовали не облагать пошлиной авто, которые ввозят чернобыльцы

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