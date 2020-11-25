ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дію посвідчень чорнобильців продовжили на один рік

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив термін проведення заміни посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Старі посвідчення будуть діяти до кінця 2021 року.

Постанова Кабміну ухвалена під час засідання уряду 25 листопада.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, 2018 році уряд вирішив провести до 1 січня 2021 року заміну посвідчень постраждалим особам у зв’язку із затвердженням їх нових зразків.

На сьогодні комісіями з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, проведено заміну посвідчень близько 70% від загальної кількості постраждалих осіб.

Популярні новини

Водночас робота комісій уповільнилася через карантинні заходи, введені в Україні через розповсюдження COVID-19.

"З огляду на зазначене виникла необхідність продовжити термін проведення заміни посвідчень до 01.01.2022, що дасть змогу обласним, Київській міській державним адміністраціям виконати визначені завдання у повному обсязі і не спричинить соціальної напруги", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні в Україні спростили державну реєстрацію для чорнобильців. Верховна рада схвалила відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, в січні Раді рекомендували не обкладати митом авто, які ввозять чорнобильці

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЧАЭСЧорнобиль