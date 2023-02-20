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Дейнеко відвідав позиції військових у Бахмуті та на Авдіївському напрямку (відео)

Фото: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко відвідав позиції українських захисників у Бахмуті та на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Зазначимо, що саме районі Бахмута та на Авдіївському напрямку точаться найзапекліші бої.

На фронті Сергій Дейнеко з бійцями та керівниками прикордонних підрозділів обговорив деталі оборони позицій і дії зі знищення окупантів. Він також поцікавився забезпеченням, озброєнням та технічними засобами бійців на цих напрямках.

Дейнеко також вручив бійцям державні нагороди та відомчі відзнаки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що наші військові будуть обороняти Бахмут, доки це буде розумно.

До того ж, РБК-Україна аналізувало, які шанси є у Росії на сході та чи зможе Україна розпочати свій контрнаступ.

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БахмутГосударственная пограничная служба