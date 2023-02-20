Дейнеко посетил позиции военных в Бахмуте и на Авдеевском направлении (видео)

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко посетил позиции украинских защитников в Бахмуте и на Авдеевском направлении
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Отметим, что именно в районе Бахмута и на Авдеевском направлении идут самые ожесточенные бои.
На фронте Сергей Дейнеко с бойцами и руководителями пограничных подразделений обсудил детали обороны позиций и действия по уничтожению оккупантов. Он также поинтересовался обеспечением, вооружением и техническими средствами бойцов по этим направлениям.
Дейнеко также вручил бойцам государственные награды и ведомственные награды.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наши военные будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно.
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