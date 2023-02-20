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Дейнеко посетил позиции военных в Бахмуте и на Авдеевском направлении (видео)

Фото: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко посетил позиции украинских защитников в Бахмуте и на Авдеевском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отметим, что именно в районе Бахмута и на Авдеевском направлении идут самые ожесточенные бои.

На фронте Сергей Дейнеко с бойцами и руководителями пограничных подразделений обсудил детали обороны позиций и действия по уничтожению оккупантов. Он также поинтересовался обеспечением, вооружением и техническими средствами бойцов по этим направлениям.

Дейнеко также вручил бойцам государственные награды и ведомственные награды.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наши военные будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно.

К тому же РБК-Украина анализировала, какие шансы есть у России на востоке и сможет ли Украина начать свое контрнаступление.

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БахмутГосударственная пограничная служба