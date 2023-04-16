UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дейнеко перевірив позиції прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках

Фото: голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко перевірив позиції прикордонників на фронті. Він відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.

Генерал-майор напередодні Великодня відвідав бійців прикордонної служби, які тримають оборону на Бахмутському та Лиманському напрямках.

"Під час спілкування бійці ДПСУ доповіли про ситуацію на фронті та обговорили подальші плани. Крім того, Сергій Дейнеко вручив воїнам державні нагороди та відомчі відзнаки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках.

Також за минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів, десятки одиниць техніки, а також збили літак росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмутприкордонникипограничная служба