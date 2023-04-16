Дейнеко перевірив позиції прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко перевірив позиції прикордонників на фронті. Він відвідав Бахмутський та Лиманський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ у Telegram.

"Під час спілкування бійці ДПСУ доповіли про ситуацію на фронті та обговорили подальші плани. Крім того, Сергій Дейнеко вручив воїнам державні нагороди та відомчі відзнаки", - йдеться у повідомленні.

Генерал-майор напередодні Великодня відвідав бійців прикордонної служби, які тримають оборону на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках.

Також за минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів, десятки одиниць техніки, а також збили літак росіян.

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