Росіяни продовжують наступати на чотирьох напрямках з великими втратами, - Генштаб

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 по зенітно-ракетних комплексах.

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Раніше ми писали, Російські війська готуються до контрнаступу України на багатьох напрямках фронту та будуть оборонні споруди.

Нагадаємо, окупанти вночі, 16 квітня, вдарили по Запоріжжю та області.

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