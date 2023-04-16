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Дейнеко проверил позиции пограничников на Бахмутском и Лиманском направлениях

Фото: глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко проверил позиции пограничников на фронте. Он посетил Бахмутское и Лиманское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ в Telegram.

Генерал-майор в канун Пасхи посетил бойцов пограничной службы, которые держат оборону на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Во время общения бойцы ГПСУ доложили о ситуации на фронте и обсудили дальнейшие планы. Кроме того, Сергей Дейнеко вручил воинам государственные награды и ведомственные награды", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки отбили более 60 атак противника на четырех направлениях.

Также за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 520 оккупантов, десятки единиц техники, а также сбили самолет россиян.

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Бахмутприкордонникипограничная служба