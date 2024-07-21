Деяким журналістам з Росії заборонили висвітлювати Олімпіаду: серед них могли бути шпигуни
Франція заборонила деяким російським журналістам висвітлювати Олімпійські ігри. У Парижі не заперечили, що серед них могли бути шпигуни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.
Він наголосив, що Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті.
"Ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності", - сказав він.
Загалом Франція перевірила 960 тисяч досьє у допуску до роботи на Олімпіаду. Відмову отримали 4 340 осіб. Серед них волонтери, працівники стадіонів, а також члени спортивних делегацій. У відповідь на питання про те, чи вдалося виявити серед них шпигунів, глава МВС Франції заявив, що їх виявилося менш як сотня.
"Росія, Білорусь, а також інші країни, список яких я не розкриватиму", - додав Дарманен.
Французький міністр не вірить, що шпигуни могли організувати якийсь теракт, але він допустив, що потенційні шпигуни могли отримати доступ до місцевих мереж для проведення кібератак.
Олімпіада-2024
Літні Олімпійські ігри стартують у Парижі 26 липня. На Олімпіаді будуть представлені 32 види спорту.
Франція готувалася до проведення Олімпіади, зокрема значно посилювала безпеку у Парижі та всій країні.
Україна також буде представлена на Олімпіаді. Хто з українських спортсменів поїде у Париж - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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