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Деяким військовим виплачуватимуть по 50 тисяч гривень на місяць, - Свириденко

13:22 10.07.2026 Пт
2 хв
Хто має право на щомісячну виплату?
aimg Олена Чупровська
Фото: Виплату 50 тисяч гривень після полону зможуть отримати ще дві категорії захисників (Getty Images)

Уряд розширив коло тих, хто зможе отримувати виплату 50 тисяч гривень на місяць після звільнення з російського полону - тепер вона доступна ширшому колу захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко в Telegram.

Кому тепер належить виплата

Уряд розширив можливість отримувати грошову допомогу для військовослужбовців, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплата становить 50 тисяч гривень на місяць.

Тепер право на неї матимуть також:

  • поліцейські;
  • представники служби цивільного захисту.

Раніше на таку допомогу могли розраховувати лише військові.

За яких умов призначають виплату

Отримати гроші зможуть ті захисники, які перебували в російському полоні та потребують стаціонарного лікування понад 30 днів. Підставою може стати:

  • захворювання;
  • поранення;
  • контузія;
  • каліцтво.

"Завдання держави - забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону", - зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада 2025 року в Україні спростили порядок оформлення відстрочки від мобілізації для звільнених з полону військових - для цього достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, після чого відстрочка автоматично продовжується кожні 90 днів.

Раніше Верховна Рада також ухвалила закон, який надав військовослужбовцям, звільненим з полону, право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів з повним збереженням грошового забезпечення.

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Юлія Свириденко