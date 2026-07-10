Некоторым военным будут выплачивать по 50 тысяч гривен в месяц, - Свириденко

Правительство расширило круг тех, кто сможет получать выплату 50 тысяч гривен в месяц после освобождения из российского плена - теперь оно доступно более широкому кругу защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .
Правительство расширило возможность получать денежную помощь для военнослужащих, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении. Выплата составляет 50 тысяч гривен в месяц.
Теперь право на нее будут также:
Раньше на такую помощь могли рассчитывать только военные.
Получить деньги смогут те защитники, которые находились в российском плену и нуждаются в стационарном лечении более 30 дней. Основанием может стать:
"Задача государства – обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, переживших бесчеловечные условия российского плена", – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября 2025 года в Украине упростили порядок оформления отсрочки от мобилизации для освобожденных из плена военных – для этого достаточно один раз обратиться в ЦНАП, после чего отсрочка автоматически продлевается каждые 90 дней.
Ранее Верховная Рада также приняла закон, предоставивший военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с полной сохранностью денежного довольствия.