Некоторым военным будут выплачивать по 50 тысяч гривен в месяц, - Свириденко

Кому теперь полагается выплата

Правительство расширило возможность получать денежную помощь для военнослужащих, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении. Выплата составляет 50 тысяч гривен в месяц.

Теперь право на нее будут также:

полицейские;

представители службы гражданской защиты.

Раньше на такую помощь могли рассчитывать только военные.

При каких условиях назначают выплату

Получить деньги смогут те защитники, которые находились в российском плену и нуждаются в стационарном лечении более 30 дней. Основанием может стать:

заболевание;

ранение;

контузия;

увечье.

"Задача государства – обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, переживших бесчеловечные условия российского плена", – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.