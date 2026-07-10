ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Деяким військовим виплачуватимуть по 50 тисяч гривень на місяць, - Свириденко

13:22 10.07.2026 Пт
2 хв
Хто має право на щомісячну виплату?
aimg Олена Чупровська
Деяким військовим виплачуватимуть по 50 тисяч гривень на місяць, - Свириденко Фото: Виплату 50 тисяч гривень після полону зможуть отримати ще дві категорії захисників (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Уряд розширив коло тих, хто зможе отримувати виплату 50 тисяч гривень на місяць після звільнення з російського полону - тепер вона доступна ширшому колу захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко в Telegram.

Кому тепер належить виплата

Уряд розширив можливість отримувати грошову допомогу для військовослужбовців, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплата становить 50 тисяч гривень на місяць.

Тепер право на неї матимуть також:

  • поліцейські;
  • представники служби цивільного захисту.

Раніше на таку допомогу могли розраховувати лише військові.

За яких умов призначають виплату

Отримати гроші зможуть ті захисники, які перебували в російському полоні та потребують стаціонарного лікування понад 30 днів. Підставою може стати:

  • захворювання;
  • поранення;
  • контузія;
  • каліцтво.

"Завдання держави - забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону", - зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 листопада 2025 року в Україні спростили порядок оформлення відстрочки від мобілізації для звільнених з полону військових - для цього достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, після чого відстрочка автоматично продовжується кожні 90 днів.

Раніше Верховна Рада також ухвалила закон, який надав військовослужбовцям, звільненим з полону, право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів з повним збереженням грошового забезпечення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлія Свириденко
Новини
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників