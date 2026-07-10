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Главная » Жизнь » Деньги

Некоторым военным будут выплачивать по 50 тысяч гривен в месяц, - Свириденко

13:22 10.07.2026 Пт
2 мин
Кто имеет право на ежемесячную выплату?
aimg Елена Чупровская
Некоторым военным будут выплачивать по 50 тысяч гривен в месяц, - Свириденко Фото: Выплату 50 тысяч гривен после плена смогут получить еще две категории защитников (Getty Images)
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Правительство расширило круг тех, кто сможет получать выплату 50 тысяч гривен в месяц после освобождения из российского плена - теперь оно доступно более широкому кругу защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Кому теперь полагается выплата

Правительство расширило возможность получать денежную помощь для военнослужащих, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении. Выплата составляет 50 тысяч гривен в месяц.

Теперь право на нее будут также:

  • полицейские;
  • представители службы гражданской защиты.

Раньше на такую помощь могли рассчитывать только военные.

При каких условиях назначают выплату

Получить деньги смогут те защитники, которые находились в российском плену и нуждаются в стационарном лечении более 30 дней. Основанием может стать:

  • заболевание;
  • ранение;
  • контузия;
  • увечье.

"Задача государства – обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, переживших бесчеловечные условия российского плена", – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября 2025 года в Украине упростили порядок оформления отсрочки от мобилизации для освобожденных из плена военных – для этого достаточно один раз обратиться в ЦНАП, после чего отсрочка автоматически продлевается каждые 90 дней.

Ранее Верховная Рада также приняла закон, предоставивший военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с полной сохранностью денежного довольствия.

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