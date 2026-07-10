Деяким українцям можуть урізати пенсію: що треба зробити протягом 10 днів

Отримувачам пенсій, субсидій та інших державних виплат нагадали про правило, яке легко забути - і яке вже коштувало частини виплат багатьом українцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.
Головне:
Одержувачі соціальних виплат повинні повідомляти про зміни, які можуть вплинути на призначення чи розмір виплат, не пізніше ніж через 10 календарних днів після їх настання.
Зокрема, до Пенсійного фонду України потрібно звернутися, якщо відбулася:
Повідомити про зміни можна кількома способами:
Якщо через неповідомлення про зміни людина отримала більше коштів, ніж їй належало, надміру виплачену суму доведеться повернути.
Спочатку одержувачу надсилають повідомлення з пропозицією добровільно відшкодувати переплату, перерахувавши кошти на рахунок Пенсійного фонду.
Якщо цього не зробити, ПФУ ухвалює рішення про стягнення переплати шляхом щомісячних утримань із пенсії, субсидії чи іншої соціальної виплати. Розмір таких відрахувань може сягати 20% щомісячної виплати і триватиме до повного погашення боргу.
Нагадаємо, багатодітні матері в Україні можуть отримати окрему надбавку до пенсії за особливі заслуги перед державою - за умови, що народили та виховали до шести років щонайменше п'ятьох дітей.
Розмір доплати становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму залежно від кількості дітей, а оформити її можна лише особисто звернувшись до Пенсійного фонду.
Крім того, Кабінет міністрів готує масштабний перегляд пенсійної політики, який передбачає перехід на трискладову систему виплат - солідарну, професійну та накопичувальну.
Пенсійний вік підвищувати не планують, натомість зростатимуть вимоги до страхового стажу.