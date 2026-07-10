Некоторым украинцам могут урезать пенсию: что нужно сделать в течение 10 дней

Главное: Получатели пенсий, субсидий и других социальных выплат обязаны сообщать Пенсионному фонду об изменениях личных данных в течение 10 календарных дней.

Если этого не сделать, излишне выплаченные средства могут взыскать обратно – через ежемесячные удержания по выплатам или через суд.

Кто должен обратиться в Пенсионный фонд

Получатели социальных выплат должны сообщать об изменениях, которые могут повлиять на назначение или размер выплат не позднее чем через 10 календарных дней после их наступления.

В частности, в Пенсионный фонд Украины следует обратиться, если состоялась:

смена фамилии или других персональных данных;

замена паспорта;

изменение телефонного номера или других контактных данных;

изменение банковских реквизитов для получения выплат;

трудоустройство или увольнение с работы;

регистрация или прекращение предпринимательской деятельности.

Сообщить об изменениях можно несколькими способами:

через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда;

обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

прислав документы заказным письмом по почте;

через работодателя, если конфигурации соединены с трудовыми отношениями.

Что грозит за несвоевременное сообщение

Если из-за несообщения об изменениях человек получил больше средств, чем ему полагалось, излишне выплаченную сумму придется вернуть.

Сначала получателю посылают уведомление с предложением добровольно возместить переплату, перечислив средства на счет Пенсионного фонда.

Если этого не сделать, ПФУ принимает решение о взыскании переплат путем ежемесячных удержаний с пенсии, субсидии или другой социальной выплаты. Размер таких отчислений может достигать 20% ежемесячной выплаты и будет продолжаться до полного погашения долга.