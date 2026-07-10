Некоторым украинцам могут урезать пенсию: что нужно сделать в течение 10 дней

Получателям пенсий, субсидий и других государственных выплат напомнили о правиле, которое легко забыть - и которое уже стоило части выплат многим украинцам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
Главное:
Получатели социальных выплат должны сообщать об изменениях, которые могут повлиять на назначение или размер выплат не позднее чем через 10 календарных дней после их наступления.
В частности, в Пенсионный фонд Украины следует обратиться, если состоялась:
Сообщить об изменениях можно несколькими способами:
Если из-за несообщения об изменениях человек получил больше средств, чем ему полагалось, излишне выплаченную сумму придется вернуть.
Сначала получателю посылают уведомление с предложением добровольно возместить переплату, перечислив средства на счет Пенсионного фонда.
Если этого не сделать, ПФУ принимает решение о взыскании переплат путем ежемесячных удержаний с пенсии, субсидии или другой социальной выплаты. Размер таких отчислений может достигать 20% ежемесячной выплаты и будет продолжаться до полного погашения долга.
Напомним, многодетные матери в Украине могут получить отдельную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством - при условии, что родили и воспитали до шести лет по меньшей мере пятерых детей.
Размер доплаты составляет от 35% до 40% прожиточного минимума в зависимости от количества детей, а оформить его можно только лично обратившись в Пенсионный фонд.
Кроме того, Кабинет министров готовит масштабный пересмотр пенсионной политики , предусматривающий переход на трехсложную систему выплат - солидарную, профессиональную и накопительную.
Пенсионный возраст повышать не планируют, но будут расти требования к страховому стажу.