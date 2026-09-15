Деяких українців змусять повернути пенсію: у ПФУ назвали умову

Про які зміни потрібно повідомляти фонд

Щоб виплати нараховувалися правильно і без затримок, фонд потрібно вчасно інформувати про будь-які зміни в особистих даних. Це стосується:

паспорта чи прізвища;

контактних даних;

банківських реквізитів;

місця роботи, а також відкриття або припинення підприємницької діяльності.

На те, щоб повідомити про зміни, у людини є лише 10 днів. Якщо цей термін пропустити, фонд може нарахувати зайві кошти, які потім доведеться повертати.

Повідомити фонд про зміни можна кількома способами:

через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду;

особисто у відділенні будь-якого сервісного центру ПФУ;

поштою, надіславши документи рекомендованим листом;

через роботодавця, якщо зміни стосуються місця роботи.

Тим часом РБК-Україна писало, що пенсіонерам, які живуть за кордоном, можуть зупинити виплати.