Деяких українців змусять повернути пенсію: у ПФУ назвали умову

Деяким отримувачам пенсій, соціальних виплат, страхових виплат, субсидій чи пільг доведеться повернути гроші фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Щоб виплати нараховувалися правильно і без затримок, фонд потрібно вчасно інформувати про будь-які зміни в особистих даних. Це стосується:
На те, щоб повідомити про зміни, у людини є лише 10 днів. Якщо цей термін пропустити, фонд може нарахувати зайві кошти, які потім доведеться повертати.
Повідомити фонд про зміни можна кількома способами:
Тим часом РБК-Україна писало, що пенсіонерам, які живуть за кордоном, можуть зупинити виплати.
Адвокат Ольга Хомич пояснювала, що гроші призупиняють, якщо людина не проходить підтвердження особи через "Дію", відеозв'язок або консульство.
Нагадаємо, РБК-Україна також повідомляло, що деяким українцям можуть виплатити пенсію одразу за півроку наперед.
За словами юристки, це можливо лише тоді, коли людина офіційно знімається з реєстрації в Україні і оформлює виїзд на постійне місце проживання за кордон.