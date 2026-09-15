Некоторых украинцев заставят вернуть пенсию: в ПФУ назвали условие

Некоторым получателям пенсий, социальных выплат, страховых выплат, субсидий или льгот придется вернуть деньги фонду.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Чтобы выплаты начислялись правильно и без задержек, фонд нужно своевременно информировать о любых изменениях в личных данных. Это касается:
Для того, чтобы сообщить об изменениях, у человека есть всего 10 дней. Если этот срок упустить, фонд может начислить лишние средства, которые потом придется возвращать.
Сообщить фонд об изменениях можно несколькими способами:
Между тем РБК-Украина писала, что живущим за рубежом пенсионерам могут остановить выплаты.
Адвокат Ольга Хомич объясняла, что деньги приостанавливают, если человек не проходит подтверждение личности через "Действие", видеосвязь или консульство.
Напомним, РБК-Украина также сообщало, что некоторым украинцам могут выплатить пенсию сразу за полгода вперед.
По словам юриста, это возможно только тогда, когда человек официально снимается с регистрации в Украине и оформляет выезд на постоянное место жительства за границу.