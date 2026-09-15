Некоторых украинцев заставят вернуть пенсию: в ПФУ назвали условие

О каких изменениях нужно сообщать фонд

Чтобы выплаты начислялись правильно и без задержек, фонд нужно своевременно информировать о любых изменениях в личных данных. Это касается:

паспорта или фамилии;

контактных данных;

банковских реквизитов;

места работы, а также открытие или прекращение предпринимательской деятельности.

Для того, чтобы сообщить об изменениях, у человека есть всего 10 дней. Если этот срок упустить, фонд может начислить лишние средства, которые потом придется возвращать.

Сообщить фонд об изменениях можно несколькими способами:

через электронный кабинет на портале Пенсионного фонда;

лично в отделении любого сервисного центра ПФУ;

почтой, прислав документы заказным письмом;

через работодателя, если изменения касаются места работы.

Между тем РБК-Украина писала, что живущим за рубежом пенсионерам могут остановить выплаты.