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Некоторых украинцев заставят вернуть пенсию: в ПФУ назвали условие

06:30 15.09.2026 Вт
2 мин
Одна мелкая формальность - и пенсию придется возвращать назад
aimg Елена Чупровская
Фото: Украинцев предупредили: пенсию могут заставить вернуть по пустякам (Getty Images)

Некоторым получателям пенсий, социальных выплат, страховых выплат, субсидий или льгот придется вернуть деньги фонду.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

О каких изменениях нужно сообщать фонд

Чтобы выплаты начислялись правильно и без задержек, фонд нужно своевременно информировать о любых изменениях в личных данных. Это касается:

  • паспорта или фамилии;
  • контактных данных;
  • банковских реквизитов;
  • места работы, а также открытие или прекращение предпринимательской деятельности.

Для того, чтобы сообщить об изменениях, у человека есть всего 10 дней. Если этот срок упустить, фонд может начислить лишние средства, которые потом придется возвращать.

Сообщить фонд об изменениях можно несколькими способами:

  • через электронный кабинет на портале Пенсионного фонда;
  • лично в отделении любого сервисного центра ПФУ;
  • почтой, прислав документы заказным письмом;
  • через работодателя, если изменения касаются места работы.

Между тем РБК-Украина писала, что живущим за рубежом пенсионерам могут остановить выплаты.

Адвокат Ольга Хомич объясняла, что деньги приостанавливают, если человек не проходит подтверждение личности через "Действие", видеосвязь или консульство.

Напомним, РБК-Украина также сообщало, что некоторым украинцам могут выплатить пенсию сразу за полгода вперед.

По словам юриста, это возможно только тогда, когда человек официально снимается с регистрации в Украине и оформляет выезд на постоянное место жительства за границу.

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