У деяких школах Вінниці скасовують 10-11 класи: де тепер навчатимуться старшокласники

З 1 вересня 2026 року частина шкіл у Вінниці припинить набір до 10-х класів і працюватиме лише як базові ліцеї. Старшокласники навчатимуться у визначених профільних закладах, обираючи академічний або професійний напрям.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Вінниця".
Читайте також: Чи закриватимуть школи: МОН пояснило суть реформи старшої освіти
За словами керівниці міського департаменту освіти Оксани Яценко, реформа старшої школи триває з 2018 року та відповідає концепції Нової української школи.
Відповідно до законодавства, школи мають бути поділені на:
При визначенні типу закладу враховували:
"Школа початкова не може бути розташована далеко від місця проживання дітей. Водночас профільна школа повинна мати відповідну матеріальну базу і педагогів для якісного навчання", - пояснила Яценко.
Після 9-го класу учні обиратимуть профіль навчання в межах кластерів:
У 2026-2027 навчальному році набір до 10-х класів здійснюватимуть дев’ять ліцеїв міста, зокрема:
Кількість і напрями профілів залежатимуть від попиту учнів.
"Ми проведемо опитування і побачимо, на які профілі є попит. Можливо, деякі предмети і не будуть існувати", - зазначила Яценко.
Для багатьох дев’ятикласників зміни стали несподіванкою.
Учень ліцею №2 Євген Баранов планує обрати фізико-математичний або технічний ліцей.
"Я хотів закінчити 11-й клас тут, але доведеться переходити. Це нові можливості і новий досвід", - сказав він.
Інший учень, Роман Махновецький, після 9-го класу планує вступати до коледжу, щоб здобути ІТ-освіту.
Дев’ятикласниця Дарина Лукасевич обрала хіміко-біологічний профіль у ліцеї №23, оскільки планує вступати на стоматолога. Водночас вона зізнається, що хотіла б залишитися у своїй школі.
Анастасія Откидач планує вступ до Львівського ліцею імені Героїв Крут і хоче пов’язати майбутнє з військовою службою.
Батьки визнають, що перехід до нової моделі викликає хвилювання.
Мама дев’ятикласниці Христина Котощук зазначила, що родина розуміє важливість реформи, але новий етап є психологічно складним для дітей.
Інші батьки розповіли, що на батьківських зборах детально пояснили механізм переходу та перелік ліцеїв, які здійснюватимуть набір до 10-11 класів.
У 2026 році у Вінницькій громаді налічується 4 363 дев’ятикласники. У міськраді запевняють, що всі охочі зможуть продовжити навчання у 10 класі.
За словами Оксани Яценко, близько 40-45% учнів традиційно обирають коледжі або заклади професійно-технічної освіти. Проте навіть ті, хто змінить рішення, зможуть подати заяву до ліцеїв до кінця червня.
"Всі діти, які захочуть отримувати повну загальну середню освіту в школі, будуть зараховані", - наголосила вона.
Таким чином, з 1 вересня 2026 року у Вінниці остаточно запрацює нова модель старшої профільної школи, яка передбачає свідомий вибір напряму навчання після 9 класу та концентрацію ресурсів у визначених ліцеях.
Раніше РБК-Україна розповідало про підготовку нової навчальної програми для 10-12 класів, яка передбачає більше свободи у виборі предметів і зменшення навантаження на учнів. У МОН спростували міф про "скасування" природничих наук та пояснили, що вони залишаються обов’язковими у 10-11 класах, а в 12-му - залежно від профілю.
Також визначено перелік обов’язкових дисциплін для всіх старшокласників, а реформа має на меті дати учням можливість поглиблено вивчати профільні предмети та краще підготуватися до майбутньої професії.