У деяких річках України фіксують критичну ситуацію з водою: про що йдеться

Гідрологічний режим деяких річок впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України, тож Укргідрометцентр виконав оцінку водності основних "артерій" нашої держави за першу половину листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
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Меншою за норму (51-79%) водність за перші 15 днів листопада відмічалася:
Значно меншою за норму (30-49%) водність спостерігалася:
Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність фіксували:
Тим часом було досягнуто критеріїв маловоддя на річках Прип'ять (пост Люб'язь) та Уж (суббасейн Тиси), де водність за 15 днів листопада становила 19% норми та 46% норми наймаловоднішого місяця.
Утримувалося маловоддя:
Уточнюється, що там водність становила 8-11% норми та 12-17% норми наймаловоднішого місяця.
Критичною (найскладнішою) гідрологічна ситуація впродовж першої половини листопада була:
Там середні витрати води були нижчими за значення екологічної витрати, що критично для функціонування екосистем річок.
Згідно з даними Укргідрометцентру, близькою до норми (84-108%) водність спостерігалася:
Тим часом більша за норму (141% і 213% норми) водність фіксували:
Зазначається, що така ситуація склалась внаслідок подачі дніпрової води каналом "Дніпро-Інгулець".
У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру нагадали, що оперативну оцінку водності у створах гідрологічних постів основних річок України було виконано з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя (гідрологічної посухи) на річках, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України.
"Середні за 15 днів листопада витрати води оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України, що визначає основні та допоміжні критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя", - підсумували в УкрГМЦ.
Оцінка водності основних річок України (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені попереджають людство про рекордне висихання річок.
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