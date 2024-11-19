У деяких річках України фіксують критичну ситуацію з водою: про що йдеться

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В яких річках водність - менша за норму

Меншою за норму (51-79%) водність за перші 15 днів листопада відмічалася:

на пригирловій ділянці річки Прип'ять

на притоках Прип'яті - річках Стир, Случ, Горинь

на пригирловій ділянці річки Десна (пост Літки)

на річці Дністер (пост Заліщики)

на притоці Дністра - річці Стрий

на припливі до Дністровського водосховища

на річці Західний Буг (пост Кам'янка-Бузька)

на ділянці Сіверського Дінця "Зміїв - Ізюм"

на українській ділянці Дунаю (у створі поста Ізмаїл)

Значно меншою за норму (30-49%) водність спостерігалася:

на притоці Прип'яті - річці Уборть

на річці Південний Буг (пост Тростянчик)

на притоці Південного Бугу - річці Синюха

по бічному припливу до Кам'янського водосховища

на річці Самара (суббасейн Нижнього Дніпра)

на річці Сіверський Донець (пост Чугуїв)

на річці Дністер (пост Галич)

на річці Прут (пост Чернівці)

Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність фіксували:

на нижній ділянці притоки Прип'яті - річці Стохід (пост Любешів)

на річці Тетерів біля Житомира (суббасейн Середнього Дніпра)

по бічному припливу до Дніпровського водосховища

на річці Південний Буг (пост Підгір'я)

на річках Тиса та Латориця (суббасейн Тиси)

В яких річках України ситуація найскладніша

Тим часом було досягнуто критеріїв маловоддя на річках Прип'ять (пост Люб'язь) та Уж (суббасейн Тиси), де водність за 15 днів листопада становила 19% норми та 46% норми наймаловоднішого місяця.

Утримувалося маловоддя:

на нижній ділянці річки Сула (Полтавська область)

по бічному припливу до Кременчуцького водосховища

на нижніх ділянках річок Рось, Ворскла (суббасейн Середнього Дніпра)

на річці Оріль (суббасейн Нижнього Дніпра)

у нижній течіях Південного Бугу (пост Олександрівка)

Уточнюється, що там водність становила 8-11% норми та 12-17% норми наймаловоднішого місяця.

Критичною (найскладнішою) гідрологічна ситуація впродовж першої половини листопада була:

на нижній ділянці річки Рось (притока Середнього Дніпра у Черкаській області)

на річці Тетерів - пост Житомир (суббасейн Середнього Дніпра у Житомирській області)

Там середні витрати води були нижчими за значення екологічної витрати, що критично для функціонування екосистем річок.

В яких річках рівень води близький до норми або більший

Згідно з даними Укргідрометцентру, близькою до норми (84-108%) водність спостерігалася:

на Верхньому Дніпрі (пост Неданчичі)

по припливу до Київського водосховища

на річці Десна (вище поста Літки)

на притоці Десни - річці Сейм

на українській ділянці Дунаю (у створі поста Рені)

Тим часом більша за норму (141% і 213% норми) водність фіксували:

на річці Інгул - пост Кропивницький (басейн Південного Бугу)

на річці Інгулець - пост Кривий Ріг (суббасейн Нижнього Дніпра)

Зазначається, що така ситуація склалась внаслідок подачі дніпрової води каналом "Дніпро-Інгулець".

У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру нагадали, що оперативну оцінку водності у створах гідрологічних постів основних річок України було виконано з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя (гідрологічної посухи) на річках, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України.

"Середні за 15 днів листопада витрати води оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України, що визначає основні та допоміжні критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя", - підсумували в УкрГМЦ.

Оцінка водності основних річок України (скриншот: facebook.com/UkrHMC)