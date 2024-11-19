В некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой: о чем речь

Гидрологический режим некоторых рек влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения Украины, поэтому Укргидрометцентр выполнил оценку водности основных "артерий" нашего государства за первую половину ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
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Меньше нормы (51-79%) водность за первые 15 дней ноября отмечалась:
Значительно меньше нормы (30-49%) водность наблюдалась:
Близкой к критериям маловодия (21-29%) водность фиксировали:
Между тем были достигнуты критерии маловодия на реках Припять (пост Любязь) и Уж (суббассейн Тисы), где водность за 15 дней ноября составляла 19% нормы и 46% нормы самого маловодного месяца.
Удерживалось маловодие:
Уточняется, что там водность составляла 8-11% нормы и 12-17% нормы самого маловодного месяца.
Критической (самой сложной) гидрологическая ситуация на протяжении первой половины ноября была:
Там средние расходы воды были ниже значения экологического расхода, что критично для функционирования экосистем рек.
Согласно данным Укргидрометцентра, близкой к норме (84-108%) водность наблюдалась:
Тем временем больше нормы (141% и 213% нормы) водность фиксировали:
Отмечается, что такая ситуация сложилась в результате подачи днепровской воды по каналу "Днепр-Ингулец".
В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра напомнили, что оперативная оценка водности в створах гидрологических постов основных рек Украины была выполнена с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодия (гидрологической засухи) на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водоснабжения населения Украины.
"Средние за 15 дней ноября расходы воды оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодии (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины, что определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодия", - подытожили в УкрГМЦ.
Оценка водности основных рек Украины (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые предупреждают человечество о рекордном высыхании рек.
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