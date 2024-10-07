Водна криза наближається: вчені попереджають про рекордне висихання річок

Глобальне потепління впливає на пришвидшення темпів висихання річок у всьому світі. Такі рекордні показники вчені зафіксували вперше за 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Таким чином, згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), у 2023 році річки висихали з найбільшою швидкістю за останні 30 років. Це ставить під загрозу водопостачання та доступ до прісної води у всьому світі, а також спричиняє серйозні екологічні проблеми в різних регіонах світу.

За даними ВМО, понад 50% водозбірних басейнів мали аномально низькі рівні води, що стало наслідком кліматичних змін і екстремальних погодних явищ, таких як повені та посухи. Повідомляється, що річки Амазонка і Міссісіпі, а також басейни Гангу та Меконгу постраждали від значного зниження водного рівня, що ставить під загрозу мільйони людей. Також в Азії та Океанії, у великих басейнах річок Ганг, Брахмапутра та Меконг майже на всій площі спостерігалися умови, нижчі за нормальні.

Окрім цього зазначається, що танення льодовиків, яке у 2023 році стало найсильнішим за останні 50 років, значно впливає на довгострокову водну безпеку. У результаті прискореного гідрологічного циклу все більше регіонів стикаються з екстремальними умовами - надмірними опадами або браком води.

До прикладу, серед районів, які зазнали повені, були східне узбережжя Африки, Північний острів Нової Зеландії та Філіппіни.

Також повідомляється, що у Сполученому Королівстві, Ірландії, Фінляндії та Швеції спостерігався скид води, що перевищує норму.

"Вода - це канарка у вугільній шахті зміни клімату", - заявила генеральний секретар ВМО Селесте

Вчені звертають увагу на те, що вже зараз понад 3,6 мільярда людей щорічно стикаються з нестачею води, а до 2050 року ця цифра може зрости до 5 мільярдів. Тому ВМО закликає до термінових дій щодо моніторингу та управління світовими водними ресурсами, щоб уникнути масштабних екологічних та економічних катастроф.