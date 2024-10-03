В деяких регіонах України ввели аварійні відключення світла: де саме

Сьогодні, 3 жовтня, у трьох областях України ввели аварійні графіки відключення світла. Мова йде про Сумський, Харківський й Полтавський регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".
Аварійні відключення, згідно з повідомленням АТ "Сумиобленерго" діють у Сумах, а також Сумському районі області.
"Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації... Пам’ятаємо про причину такої ситуації - це терористичні акти російської армії", - додали в "Сумиобленерго".
Графіки аварійних включень діють у Харкові й Харківському районі.
Відповідно до розпорядження "Укренерго", аварійні відключення в об’ємі 50 МВт були введені у Миргородському та Полтавському районах області.
"Вночі російські БпЛА атакували енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи", - пише "Укренерго".
Щоб бути готовими до відключень, необхідно:
Від початку цього року Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичні об'єкти України. Це призвело до дефіциту потужності в енергосистемі під час пікових споживань.
Цього літа, на фоні обстрілів та спеки, знову почалися відключення електроенергії для побутових споживачів.
Центр протидії дезінформації також опублікував кілька можливих сценаріїв щодо електропостачання в Україні на осінньо-зимовий період. Згідно з "оптимістичним" варіантом, електроенергія буде постачатися протягом 12 годин на день.
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