В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света: где именно

Сегодня, 3 октября, в трех областях Украины ввели аварийные графики отключения света. Речь идет о Сумском, Харьковском и Полтавском регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Аварийные отключения, согласно сообщению АО "Сумыоблэнерго" действуют в Сумах, а также Сумском районе области.
"Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации... Помним о причине такой ситуации - это террористические акты российской армии", - добавили в "Сумыоблэнерго".
Графики аварийных включений действуют в Харькове и Харьковском районе.
В соответствии с распоряжением "Укрэнерго", аварийные отключения в объеме 50 МВт были введены в Миргородском и Полтавском районах области.
"Ночью российские БпЛА атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате попаданий есть поврежденное оборудование и обесточенные потребители. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы", - пишет "Укрэнерго".
Аварийные отключения в Харьковской и Полтавской областях были отменены.
Чтобы быть готовыми к отключениям, необходимо:
С начала этого года Россия уже осуществила девять масштабных атак на энергетические объекты Украины. Это привело к дефициту мощности в энергосистеме во время пиковых потребностей.
Этим летом, на фоне обстрелов и жары, снова начались отключения электроэнергии для бытовых потребителей.
Центр противодействия дезинформации также опубликовал несколько возможных сценариев по электроснабжению в Украине на осенне-зимний период. Согласно "оптимистическому" варианту, электроэнергия будет поставляться в течение 12 часов в день.
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