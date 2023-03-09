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В деяких регіонах України школи працюватимуть дистанційно

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Четвер 09 березня 2023 07:49
В деяких регіонах України школи працюватимуть дистанційно Фото: в деяких регіонах України школи сьогодні працюватимуть дистанційно (GetyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 9 березня, в Рівному, Ірпінській та Бориспільскій громадах навчання в школах відбуватиметься дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення від місцевих адміністрацій.

Міській голова Ірпіня Олекандр Маркушин заявив, що школи працюватимуть дистанційно, а дитсадки у штатному режимі.

"Прошу приватні освітні заклади також прислухатися до цих рекомендацій.
Будьте обережні! Бережіть себе і рідних", - написав він.

Рішення про переведення шкіл на дистанційну форму було прийняте і в Борисьпількій громаді.Садки там працюватимуть в режимі чергових груп.

Міській голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що школи працюватимуть в асинхронному режимі. А заклади дошкільної освіти у звичайному.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдавали ракетних ударів по містах України.

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